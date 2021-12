Inter, non solo Onana: passi decisi verso un altro parametro zero. “C’è l’offerta”

Onana è virtualmente il primo acquisto dell'Inter 2022-2023 ma c'è un altro giocatore in scadenza monitorato dal club

Da Suning sembrano arrivare segnali più incoraggianti ma, in ogni caso, l'autofinanziamento adottato nell'ultima finestra di mercato impone ai dirigenti dell'Inter di avere massima attenzione sulle occasioni. "EEcco perché in porta è già stato bloccato Onana, virtualmente il primo acquisto dell’Inter 2022-23. Ma c’è un altro giocatore in scadenza sul quale i nerazzurri hanno mosso passi decisi: Ginter del Gladbach, 28 anni fra tre settimane, è in scadenza a giugno e ha in mano un’offerta dell’Inter", spiega La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: "La concorrenza è alta. I nerazzurri, seppur con cautela, si sentono in corsa. Pianificare, in fondo, è sempre la soluzione migliore".