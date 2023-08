Inter, la parola d’ordine di Inzaghi che sogna la seconda stella. Mercato? In attacco…

"Per non rischiare di prendere sottogamba l’impegno nel caldo di San Siro, il calendario ha messo di fronte all’Inter l’unica squadra assieme alla Juve che l’anno scorso i nerazzurri non sono riusciti a battere, rimediando un pareggio discusso a Monza e una sconfitta in casa, all’apice della crisi in campionato, poi seguita dal magnifico finale di stagione. I brianzoli, colpiti al cuore dalla morte del presidente Berlusconi, hanno appena ceduto proprio Augusto all’Inter: un giocatore chiave per il 3-4-2-1 di Palladino. Ma gli ex nerazzurri D’Ambrosio e Gagliardini sono due innesti che torneranno utili al tecnico più giovane della A, che dopo l’impresa da subentrato, ha l’occasione per consacrarsi. L’Inter però con lui ha già dato. E non ha intenzione di replicare".