Inter, parte Sanchez? Inzaghi non ha dubbi: “Chiederebbe il suo pupillo”

Il punto sul mercato nerazzurro da Repubblica: occhio a possibili movimenti in attacco anche nel mercato di gennaio

Repubblica, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulle possibili operazioni di mercato delle big di Serie A. Queste le strategie, secondo il quotidiano, in casa Inter, in entrata e in uscita: "La rosa è completissima, lo ha detto il campo. Solo se Sanchez dovesse accettare l’offerta del Barcellona, allora Inzaghi chiederebbe un attaccante, cioè il pupillo Caicedo. Altrimenti Marotta continuerà a lavorare su Raspadori, obiettivo estivo: colloqui costanti con il Sassuolo per lui e Scamacca. Già, perché anche l’Inter è iscritta all’asta per il centravanti ex Genoa. E sta per ripartire il tormentone Nandez (Cagliari). Capitolo rinnovi: difficile quello di Perisic, prioritaria la firma di Brozovic. A giugno novità in porta: Onana (occhio però al Barcellona) o Dragowski".