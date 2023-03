UFFICIALE – L’Inter sigla una partnership con Telepass: “Primo accordo con club”

FC Internazionale Milano annuncia di aver siglato una partnership con Telepass per due stagioni: ecco il comunicato

Alessandro Cosattini

FC Internazionale Milano annuncia di aver siglato una partnership con Telepass - la società leader in Italia della mobilità integrata – che diventa Official Mobility Platform Partner dell’Inter per due stagioni.

L’accordo con i nerazzurri rappresenta l’esordio di Telepass come Partner di un Club calcistico e unisce due brand che fanno dell’innovazione uno dei punti cardini della propria strategia di crescita.

Chi è Telepass — Telepass è l’azienda italiana che opera nel settore dei servizi per la mobilità in ambito urbano ed extraurbano basati su app per creare un ecosistema digitale sempre più ampio per privati e aziende. Forte della sua esperienza di oltre trent’anni, già pioniera del telepedaggio, Telepass è oggi uno degli operatori di riferimento per i pagamenti nel settore della mobilità con quasi 30 servizi collegati ai nuovi stili di mobilità - come i pagamenti cashless per il carburante, la ricarica elettrica delle auto, il parcheggio, i taxi e i mezzi in sharing.

Grazie alla partnership con l’Inter, Telepass accompagnerà i tifosi nel percorso verso lo stadio semplificando loro il viaggio grazie all’ecosistema di servizi di mobilità che mette a disposizione attraverso promozioni esclusive e favorendo, così, comportamenti green e sostenibili.

Le dichiarazioni — “Siamo molto soddisfatti che Telepass, brand leader nel settore della mobilità, abbia scelto l’Inter come primo Club calcistico con cui siglare un accordo. Questa partnership unisce due brand altamente innovativi e avrà un impatto diretto sui nostro tifosi, ai quali potremo offrire nuove opportunità per muoversi in modo conveniente e sostenibile. ”

Luca Danovaro, Chief Revenue Officer - FC Internazionale Milano

“Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova partnership che ci vede a fianco di FC Internazionale Milano, una realtà con la quale condividiamo lo spirito di innovazione e la volontà di metterci in gioco. Con questo annuncio, Telepass rafforza il suo legame con la città di Milano: il nostro obiettivo è facilitare gli spostamenti delle persone, in questo caso dei tifosi, attraverso l’ecosistema di servizi fruibili tramite app, che permettono di muoversi in modo fluido e intermodale dentro e fuori città.”

Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales and Marketing Officer - Telepass

(Fonte: inter.it)