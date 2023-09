Inter rivoluzionata ma più consapevole: rimasti i leader positivi. Patto siglato coi tifosi…

L'Inter, dopo la delusione per la finale di Champions persa con il City, ha iniziato al meglio la stagione con 5 vittorie in campionato. La sensazione è che la squadra di Inzaghi abbia maggiore consapevolezza e fiducia e che non voglia buttare all'aria una grande occasione.

"Non è solo l’onda lunga dell’entusiasmante finale dell’ultima stagione, ma piuttosto una consapevolezza ritrovata, una convinzione diversa. L’Inter capolista è tornata grande prima di tutto nella testa dei suoi giocatori, perché una finale di Champions aiuta a pensare in grande, a credere di più in quello che si fa. E oggi Lautaro e compagni hanno assorbito totalmente le delusioni del passato, sfruttando quei momenti no per continuare il cammino di crescita, umana e professionale. E fa nulla se in estate ad Appiano Gentile si è vissuta l’ennesima rivoluzione della rosa. Lo zoccolo duro è rimasto, soprattutto sono rimasti i leader positivi, quelli che sanno incoraggiare e aiutare gli altri, quelli che i più giovani prendono da esempio, quelli a cui ancora brucia lo scudetto perso all’ultima giornata di due stagioni fa. E che adesso si sono messi in testa di cucirsi sul petto il tricolore con la seconda stella vicina", racconta La Gazzetta dello Sport.