Inter, Pavard giocatore polivalente: può giocare in tre ruoli del sistema inzaghiano

Giocatore di esperienza e soprattutto polivalente. Benjamin Pavard è pronto a sbarcare a Milano, Simone Inzaghi avrà il rinforzo che desiderava. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , il francese può giocare in tre ruoli del sistema inzaghiano.

"È stato preso per giocare a destra nel tridente difensivo, ma all’occorrenza può fare il centrale e anche l’esterno di centrocampo in emergenza. E i giocatori polivalenti sono da sempre un pallino del tecnico nerazzurro". Il tecnico nerazzurro non vede l'ora di abbracciare il polivalente Pavard.