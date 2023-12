Inter, Pavard torna in gruppo: pronto per la Lazio. Dumfries e De Vrij: ecco i tempi

Buone notizie dall'infermeria per Inzaghi. L'emergenza è destinata a finire a breve, visto che i rientri dei giocatori fuori dal campo sono vicini. Il primo a rivedere il campo sarà Pavard , pronto per essere convocato domenica, poi toccherà a Dumfries e De Vrij.

"Il difensore da ieri ha ricominciato a lavorare con la squadra e a mettere nel mirino l’ipotesi di convocazione per domenica sera, nella trasferta in casa della Lazio. Pavard ha svolto solo una parte di lavoro in gruppo e poi ha continuato con l’allenamento differenziato; oggi farà lo stesso, mentre domani e dopodomani dovrebbe svolgere l’intera seduta con la squadra. E se non ci saranno complicazioni, Benjamin partirà con il resto della comitiva nerazzurra verso Roma. Dove difficilmente giocherà, ma già averlo a disposizione regala un sorriso a Inzaghi: l’emergenza sta finendo. Intanto, De Vrij e Dumfries migliorano: rientro previsto per il Lecce o per Genova", riporta La Gazzetta dello Sport.