Inter, Pavard rottama il ricordo di Skriniar: “Inzaghi in quel ruolo aveva chiesto…”

Era un idolo già dal omento in cui, dall'aereo, si era annunciato come "Benji l'interista": ma ora anche grazie alle sue fantastiche prestazioni, Benjamin Pavard sta entrando nel cuore di tutti i tifosi dell'Inter. E la società, come scrive Tuttosport, è molto soddisfatta del suo acquisto: "Martedì ha mostrato il perché l’Inter abbia deciso di fare un investimento tanto importante per lui, avendo la ferma intenzione di rottamare il ricordo di Skriniar.

Inzaghi, per sostituire Skriniar, non solo voleva un titolarissimo, ma aveva chiesto un “braccetto” capace di replicare quanto fatto a sinistra sull’asse Bastoni-Dimarco, per dare ancor più imprevedibilità alla squadra in uscita con la palla e per bilanciare un baricentro che pendeva fortemente sulla corsia mancina dai tempi in cui lì imperversava Ivan Perisic.