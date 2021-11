Inter-Perisic, in questi giorni qualcosa è cambiato: “Alcune voci dicono che…”

Le parti si incontreranno a breve, Marotta e Ausilio cercheranno di capire se ci sono margini per andare avanti insieme

Sembrava essere sicuramente lontano da Milano il futuro di Ivan Perisic , in scadenza con l'Inter a giugno 2022. Questo perché, come riporta La Gazzetta dello Sport, "la proprietà dal maggio scorso ha dato al management l'input di chiudere il mercato in ampio attivo (obiettivo centrato alla grande senza, parrebbe, indebolire la rosa) e di tagliare del 15-20% il costo del lavoro". E proprio per questo il club nerazzurro si sarebbe rassegnato subito a perdere il giocatore, che aveva peraltro altri progetti per il futuro.

Ma oggi qualcosa è cambiato: "Il croato per primo aveva fatto capire di voler firmare altrove (spera nella Premier o in un ritorno in Germania) l'ultimo contratto importante della carriera. Voci parlano di un club straniero disposto a dargli più di 4 milioni a stagione per i prossimi tre anni. Cifre che l'Inter potrebbe provare a pareggiare, proponendo un biennale con opzione per la terza stagione.Se prima sembrava che non ci fossero margini, negli ultimi giorni qualcosa però è cambiato. Le parti si incontreranno a breve, Marotta e Ausilio cercheranno di capire se ci sono margini per andare avanti insieme. Ma dovrà fare un passo verso l'Inter anche l'ex Bayern".