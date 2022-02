Inter: per Perisic, solo crampi. A parte Gosens e Correa. Personalizzato per Caicedo

Aveva chiesto il cambio per precauzione nel secondo tempo del derby, ma il croato sta bene. La squadra nerazzurra ora prepara la gara di Coppa Italia con la Roma

Per Perisicsolo crampi. A Skysport confermano: il giocatore nerazzurro, che aveva portato l'Inter in vantaggio nel derby, uscito anzitempo per aver sentito un fastidio, sta bene e sarà a disposizione nelle prossime partite. Una buona notizia per la squadra nerazzurra dato che è uno dei migliori a disposizione del tecnico, Inzaghi.