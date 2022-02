Inter, Perisic entusiasta. Svolta sul futuro? “Non è da escludere che Ivan…”

Con Perisic sono ripresi i contatti per un rinnovo che sembrava essere sfumato con relativa partenza dell’ala croata a fine stagione

Se fino a qualche settimana fa l'ipotesi rinnovo fosse molto remota, oggi può cambiare tutto: Ivan Perisic non è più così lontano dall'Inter , anzi. Il croato è felice a Milano e il piano del club è quello di avere una fascia sinistra top con lui e Robin Gosens. Ecco perché in queste settimane si insisterà in chiave rinnovo: "Con Perisic sono ripresi i contatti per un rinnovo che sembrava essere sfumato con relativa partenza dell’ala croata a fine stagione.

In realtà il capitolo non era mai stato depennato del tutto prima - spiega Tuttosport -, così come non è sicura una conclusione positiva adesso. In questa fase, nella quale un calciatore a fine contratto è libero di accordarsi dal 1° febbraio, è evidente che gli agenti ascoltino varie sirene.