Inter, Perisic ora è il pupillo di Conte: una data spartiacque per il croato

Il focus sull'esterno nerazzurro che ha conquistato la titolarità a sinistra e ha finalmente convinto il tecnico

L'evoluzione di Ivan Perisic è tema che fa sorridere Antonio Conte. Il croato sembra un altro giocatore rispetto a quello che fu spedito in prestito al Bayern Monaco due estati fa. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport: "Nell’ultimo glorioso anno al Bayern il croato stava beatamente a sinistra nel 4-2-3-1: non ha cambiato lui la stagione bavarese, ma è stato un cambio prezioso in una fenomenale batteria di esterni d’attacco. In Bundesliga ha segnato 4 reti, la metà dell’anno prima a Milano, ma con una migliore media-gol (0,3 contro 0,27) e molti più palloni toccati in area. Nel 2018-19 con Spalletti, Perisic era partito largo nel 4-2-3-1, trovandosi più spesso ad attaccare in un tradizionale 4-3-3: in ogni caso, aveva consegne assai diverse da quelle odierne".