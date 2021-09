Inter, Inzaghi insegue una sua personalissima strada. La scorsa stagione…

Il tecnico nerazzurro alla ricerca di equilibrio. Da sei partite consecutive i nerazzurri subiscono almeno un gol

Dopo la vittoria arrivata col Genoa alla prima giornata, un netto 4-0, l’Inter ha sempre subito almeno un gol in ogni gara di questa stagione. Simone Inzaghi deve ancora registrare qualcosa dal punto di vista della solidità difensiva. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, non sono state smarrite le vecchie certezze, ma qualcosa è cambiato sotto il sole. "Il primo tempo della Fiorentina è stato su ritmi da Premier e Gasperini è il solito crudele dentista ma, nonostante il tasso di difficoltà delle ultime due sfide, l’Inter ha concesso un po’ troppi tiri ai rivali. A dirla tutta, nelle prime sei della scorsa stagione era andata pure peggio".