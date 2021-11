Inter-Pescara Primavera, pagelle: Fabbian cambia la partita, Iliev la chiude

Le pagella di Fcinter1908 su Inter-Pescara, decima giornata del campionato Primavera: Chivu, cambi vincenti

Casadei 5,5 Non al meglio e si vede, si vede poco sia in interdizione che in fase offensiva. (dal 1' st Fabbian 7,5 Il suo ingresso cambia letteralmente la partita: si inserise continuamente alle spalle delle punte, calcia in porta, trova il gol. Quando sta così è insostituibile)