Inter, da Pif 300 mln per il 30%. Ecco il piano: “Dall’Arabia fanno sapere che…”

Il fondo arabo sarebbe interessato ad acquisire il 30% delle quote nerazzurre: e il Corriere dello Sport spiega il piano

E' notizia delle ultime ore l'inserimento del noto fondo dell'Arabia Saudita Pif (Public Investment Fund) nella trattativa per l'acquisizione di quote dell'Inter. Lo conferma anche il Corriere dello Sport, che racconta quanto abbiamo riportato già nella giornata di ieri : " Stando a indiscrezioni provenienti dal mondo arabo, sul tavolo ci sarebbe un potenziale investimento di 300 milioni per circa il 30% del club nerazzurro.

Significa che, almeno inizialmente, il controllo resterebbe nelle mani di Suning che detiene il 68,55% delle azioni. Sempre che la quota oggetto delle trattative non sia quella in possesso di Lion Rock, il fondo strettamente collegato alla stessa Suning, che ha a suo vantaggio un’”opzione put” per rivendere la sua quota al gruppo di Nanchino per 167,7 milioni più bonus", si legge.