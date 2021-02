Corsera – Inter, ecco il piano di Suning. Fonti interne fanno sapere che il colosso cinese…

Questa sera l’Inter sarà impegnata in una trasferta insidiosa contro la Fiorentina. Ma in questo momento l’attenzione è rivolta soprattutto fuori dal campo. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la proprietà cerca un socio di minoranza. Il quotidiano riporta che fonti interne a Suning “fanno sapere che il colosso cinese garantirà sostegno economico al club per tutto il 2021 e proprio in quest’ottica si sta adoperando per trovare un partner in grado di aiutare il gruppo di Nanchino a superare il difficile momento causato dalla pandemia. La speranza è che le trattative si chiudano al più presto, così da non riflettersi sulle performance sportive e da riuscire a portare a casa un titolo a fine stagione”.

Il piano di Suning e l’interesse di altri fondi

“Il piano di Suning è rimanere a lungo nell’Inter, ma non è detto riesca a farcela vista la congiuntura economica. Intanto il fondo Bc Partners ha presentato un’offerta di circa 750 milioni per il club. Suning l’ha ritenuta inferiore alle aspettative (1 miliardo). Si vedrà se la trattativa evolverà. L’Inter riscuote interesse e oltre agli svedesi di Eqt, agli statunitensi Ares e Fortress, ora è in corsa anche il fondo americano Bain Capital”.

(Corriere della Sera)