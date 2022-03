Inter, piena sintonia tra Zhang e Inzaghi: a fine stagione si parlerà di rinnovo

Gli ultimi risultati non esaltanti non hanno intaccato la stima e la fiducia del presidente nerazzurro nel tecnico

In piena corsa per lo scudetto, eliminato agli ottavi di Champions League dopo essersela giocata alla pari con il Liverpool, in semifinale di coppa Italia e con una Supercoppa Italiana già in bacheca: è questo il bilancio parziale della prima stagione sulla panchina dell'Inter di Simone Inzaghi. Decisamente non male, considerando le premesse della scorsa estate, quando i nerazzurri si ritrovarono privi - per motivi diversi - di tre titolarissimi come Lukaku, Hakimi ed Eriksen. Il rendimento dell'ultimo mese, con i soli 7 punti conquistati nelle ultime 7 gare di campionato, non ha di certo intaccato la stima e la fiducia del presidente Steven Zhang e dell'intera dirigenza nei confronti del tecnico, tanto che, secondo il Corriere dello Sport, al termine della stagione ci sarà in ogni caso l'incontro per programmare il rinnovo di contratto: