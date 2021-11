Inter-PIF? Se il lavoro c’è, è molto sotto traccia: “E Zhang non ha comunicato…”

Secondo Il Giorno, sul fronte PIF non si registrano novità di rilievo: se il lavoro c'è è molto sotto traccia

Non si placano nemmeno dopo le forti smentite di Steven Zhang le voci di un possibile interesse da parte del Public Investment Fund nei confronti dell'Inter. Il Giorno, nella sua edizione odierna, ha voluto illustrare la reale situazione in merito, spiegando la posizione sia del fondo che del club nerazzurro: "Non si registrano novità di rilievo: se il lavoro c'è è molto sotto traccia, tanto che nemmeno Steven Zhang ha comunicato ai dirigenti intenzioni di vendita in tal senso, né da parte di Pif si è tornati esplicitamente alla carica. Aver fatto breccia in Premier League in un club con ambizioni di grandeur in Europa creerebbe anche un problema presso l'Uefa, che a livello regolamentare non permette multiproprietà per squadre che partecipano alla stessa competizione. Difficile pensare che una tra Newcastle e Inter non punti a disputare la Champions".