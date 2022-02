All’Inter ancora non va giù: “Ieri alla Pinetina girava questo video”

La sconfitta nel derby in casa Inter non va giù, soprattutto per un episodio: ecco quale, come riporta Tuttosport

E' chiaro come la testa vada inevitabilmente ancora al derby perso di sabato sera, ma non c'è tempo da perdere perché domani è già giorno di partita: a San Siro l'Inter ospiterà la Roma dell'ex Josè Mourinho nei quarti di finale di Coppa Italia. Ed entrambe le squadre, scrive Tuttosport, avrebbero qualcosa da recriminare sulle ultime decisioni arbitrali: "La vigilia, prima della sfida sul campo, segna un punto di contatto tra Inter e Roma. Nerazzurri e giallorossi sono usciti dall’ultima giornata di campionato con perplessità molto forti sull’operato degli arbitri nelle partite con Milan e Genoa.

Ieri alla Pinetina girava un video con la ripresa ravvicinata del contatto tra Giroud e Sanchez, che ha avviato l’azione del pareggio rossonero firmato dallo stesso attaccante francese. Un intervento giudicato irregolare dall’Inter, come ha spiegato Simone Inzaghi nel dopo-partita. Guida ha lasciato correre e il Var non ha corretto la decisione. Dalla sequenza, che ancora non va giù ai Campioni d’Italia, si vede Giroud entrare con il braccio sinistro (non solo con la spalla) per spostare con decisione Sanchez".