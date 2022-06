Inter, riscatto di Pirola dal Monza? “L’affare può allargarsi con questo nome”

E' sempre molto caldo l'asse di mercato tra l'Inter e il Monza. I due club lombardi hanno in ballo diverse questioni da definire, tra cui il futuro di Stefano Sensi, che piace molto ai brianzoli e non è più nel progetto nerazzurro. Spiega Il Giorno: "Monza, da questo punto di vista, potrebbe garantirgli vicinanza a casa (Milano) e possibilità di rilancio in una piazza dove c'è tutto per fare bene e pensare solo al campo. Il suo nome potrebbe rientrare nella trattativa che deve ancora concludersi e che vede coinvolto il riscatto di Lorenzo Pirola: i brianzoli vorrebbero scendere dai 7 milioni di partenza, possibile che l'affare possa allargarsi coinvolgendo altri nomi".