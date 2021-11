Inter, De Vrij e Brozovic partono? “Il club valuta tre piste perfette in Bundesliga”

I due nerazzurri non è escluso che possano partire in estate: uno con una cessione, l'altro a zero. Ecco i possibili sostituti

Oltre alle possibili operazioni in entrata, l'Inter deve fare grandissima attenzione anche al mercato in uscita. Sì, perché per motivi diversi, la prossima estate potrebbero lasciare Milano Stefan De Vrij (in scadenza nel 2023) e Marcelo Brozovic (nel 2022). Ma, secondo Calciomercato.com, il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato: "Ecco perché i profili di Matthias Ginter, difensore centrale classe '94 del Borussia Monchengladbach e della nazionale tedesca, del compagno di club Denis Zakaria - centrocampista classe '96 finito nel mirino pure di Juventus e Roma - e il nazionale austriaco Florian Grillitsch, che ha confermato la volontà di non prolungare il contratto in scadenza con l'Hoffenheim, si inseriscono perfettamente nelle nuove dinamiche di mercato dell'Inter. Determinata a restare competitiva ma costretta a seguire una politica più sostenibile".