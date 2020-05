Ansa – In casa Inter si placa la preoccupazione dei giocatori: il club ha predisposto…

“Tutti presenti, ad Appiano Gentile, quasi due mesi dopo l’ultima volta, per tornare ad allenarsi, correre sui campi esterni della Pinetina, sotto il sole e all’aria aperta dopo settimane passate in casa a fare esercizi. L’Inter riprende a lavorare. I test sierologici e i tamponi a cui si sono sottoposti tutti i giocatori e quei componenti dello staff tecnico a contatto con la squadra hanno avuto esito negativo. Nessun contagio, placata anche la preoccupazione dei giocatori, le porte del centro sportivo nerazzurro si sono riaperte agli allenamenti individuali facoltativi”. L’Ansa riassume così la prima giornata di “ritrovata normalità” ad Appiano Gentile, grazie ad un’organizzazione molto scrupolosa del club nerazzurro.

Distanziamento, kit e sanificazione costante: “Il club ha organizzato meticolosamente l’accesso alle strutture. I giocatori, mascherine al volto e alcuni anche con guanti alle mani come Lukaku, sono arrivati ad Appiano nel primo pomeriggio divisi in tre gruppi da sei otto persone. All’ingresso e’ stata misurata la febbre a tutti, poi i giocatori hanno lasciato la macchina in parcheggi ben distanziati per evitare contatti. Ogni giocatore ha poi raggiunto la propria stanza attraverso un percorso specifico per limitare al massimo le interazioni. E’ stato distribuito a ciascuno un kit personale con la divisa, maglia, pantaloncini e calzettoni. Alla fine delle procedure, l’ingresso in campo, a disposizione gli attrezzi per l’allenamento atletico. Prime sgambate e prime fatiche dopo la lunga attesa. Al termine della seduta, i giocatori sono tornati nelle proprie stanze e si sono cambiati. Niente doccia nella struttura di Appiano, per tutelare la salute di tutti. Ogni giorno le camere verranno sanificate per la giornata successiva”.

(Ansa)