Inter, polverizzate le maglie con il logo di Transformers: sono già esaurite

Da sottolineare, inoltre, che Paramount+ e Inter doneranno infatti alcune maglie ai piccoli pazienti ricoverati nelle pediatrie di diversi ospedali del territorio milanese. I tifosi potranno inoltre partecipare all’asta su Ebay per aggiudicarsi una selezione delle maglie indossate dai nerazzurri durante il match contro l'Udinese in programma sabato a San Siro: il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.