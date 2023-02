Inter-Porto, Mourinho: “Per me partita della vita. Cambiasso, spero diventi collega”

Ai microfoni di Skysport José Mourinho ha commentato il prossimo impegno di Coppa della Roma. Poi ha parlato di quella che per lui è una partita del cuore, Inter-Porto: ha vinto con entrambi i club la Champions. «Cuchu è veramente un grande opinionista: capisce bene il gioco come quando giocava, parla bene, comunica bene ed è perfetto per questo ruolo. È capace di nascondere un po' che è un grande interista, lo fa perfettamente. Mi aspetto che diventi mio collega perché ha la capacità di farlo», le parole del tecnico per il suo ex giocatore.