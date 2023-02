Inter-Porto, Inzaghi: “Grande attenzione al ritorno. Lukaku continui così. Dzeko…”

Le parole del tecnico nerazzurro ai microfoni di Skysport dopo la vittoria per uno a zero arrivata grazie ad un gol del belga

È servito un gol di Lukaku nel finale per battere il Porto per uno a zero in una di quelle serate che sembravano stregate per le chance sprecate. Simone Inzaghi e la sua Interalla fine l'hanno spuntata e si sono aggiudicati il primo round degli ottavi di finale. Alla fine della gara contro la formazione di Conceição queste sono state le parole del tecnico nerazzurro: