Inter, possibile scambio per Milenkovic: “In viola un nome promosso a pieni voti”

Nel corso del suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni, giornalista, ha fatto il punto sul futuro di Andrea Pinamonti, che è finito nel mirino della Fiorentina e che può rientrare in uno scambio: "E’ questo l’obiettivo per l’attacco viola, l’interista è stato promosso a pieni voti in più occasioni, con il gioco di Italiano potrebbe esplodere e anche l’entourage del giocatore lo sa benissimo. L’Inter lo valuta venti milioni, ma si può trattare e la Fiorentina ha un giocatore che ai nerazzurri piace molto, Nikola Milenkovic. L’Inter riflette perchè per Skriniar c’è una grande offerta del Psg e una bella plusvalenza in arrivo, il serbo della Viola sarebbe il sostituto perfetto.