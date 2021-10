Inter, possibili rotazioni tra Lazio, Sheriff e Juve: “Occhio a questi 4 nomi”

Inzaghi sta lavorando ad Appiano Gentile coi giocatori non convocati nelle rispettive nazionali: occhio ai cambi alla ripresa

Possibili cambi di formazione in casa Inter alla ripresa del campionato visti i tanti impegni ravvicinati. Lo assicura Sky Sport, sono quattro su tutti i giocatori che scalpitano per trovare spazio: “Darmian, Ranocchia, D’Ambrosio e Gagliardini proveranno a mettere in difficoltà Inzaghi nelle scelte. Ci saranno Lazio, Sheriff, Juve, l’Inter si gioca tanto e tutti dovranno essere bravi a farsi trovare pronti”, le parole dell’inviato ad Appiano Gentile.