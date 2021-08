SM – Post Lukaku, per l’Inter due opzioni e due strategie. Rispunta Dzeko

Il tg di Italia uno ha parlato delle ipotesi che aspettano i tifosi nerazzurri dopo l'addio del belga

Eva A. Provenzano

Rispunta il nome di Dzeko. Ma se una volta l'Inter lo avrebbe preso in pratica come vice Lukakuquesta volta si parla di lui proprio come del sostituto del belga. A SportMediaset sottolineano che potrebbe essere una delle piste che il club seguirà dopo l'addio del giocatore.

Marotta e Ausilio, dei 120 mln che il club incasserà, avranno a disposizione 40-50 mln. E hanno due soluzioni. La prima porterebbe a zero. Il giocatore potrebbe liberarsi dalla Roma a costo zero e il club giallorosso si alleggerirebbe dell'ingaggio del calciatore di 7.5 mln in una stagione. All'Inter ne guadagnerebbe 5 a stagione ma avrebbe un mln, il calciatore andrebbe a guadagnare in pratica in due anni 2.5 mln in più rispetto a quanto otterrà dalla società romanista. A quel punto l'Inter investirebbe i soldi di Lukaku su Correa.

La seconda opzione, che ribalterebbe la strategia Dzeko-Correa, prevede che i soldi del belga vengano investiti su Zapata che ha le sue caratteristiche tecniche e un secondo giocatore potrebbe arrivare un calciatore come Keita Balde o Scamacca (Sassuolo).

Nomi non considerati

Per quanto riguarda gli altri nomi che si fanno, Vlahovic e Belotti, secondo SM il primo è considerato incedibile dalla Fiorentina, e il secondo non rappresenta l'opzione migliore dell'Inter e al momento quindi non sarebbe in corsa.

(Fonte: SM)