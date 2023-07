Inter, a breve l’ufficialità di Thuram: il post per annunciarlo è geniale

E' atteso a brevissimo l'annuncio di Marcus Thuram come nuovo giocatore dell'Inter. E per preparare i tifosi al comunicato, il club nerazzurro ha postato sui social un indizio geniale: una schermata di Google in cui viene cercato come entrare a San Siro senza documenti, rimandando al fatto di qualche anno fa in cui il centravanti francese dovette farsi riconoscere dallo steward fuori dal Meazza proprio con una ricerca di se stesso su internet per poter accedere allo stadio.