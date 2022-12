CdS – Inter, chi al posto di Dumfries? Una pista in Premier. L’ipotesi Hakimi…

E proprio dall'Inghilterra potrebbe arrivare il suo sostituto. Lo rivela il Corriere dello Sport di questa mattina: "L’Inter, quindi, si trova in una fase di attesa. L’ipotesi di cedere Dumfries già a gennaio, per poi trattenerlo in prestito fino a giugno appare tramontata. La speranza, allora, è che l’olandese si prende la scena nella seconda parte della stagione, dopo che, per sua stessa ammissione, nella prima è stato piuttosto alterno. Semmai, ora lo sforzo sarà trovare un sostituto adeguato. In viale Liberazione sono convinti di riuscirci. Del resto, proprio Dumfries ha preso il posto di Hakimi, senza far avvertire troppo la differenza. Come rivelato proprio dal Corriere dello Sport-Stadio, lo stesso marocchino tornerebbe di corsa in nerazzurro: al momento, però, è da considerare fantacalcio. Piuttosto verrà verificare l’insofferenza di Conte nei confronti di Emerson Royal, laterale già in passato in orbita nerazzurra. Il brasiliano, insomma, potrebbe essere un’opportunità. E, a quel punto, gli Spurs potrebbero inserirsi nell’asta per Dumfries".