Top player a sinistra? “Se l’Inter potesse spendere molto, il sogno sarebbe questo”

Secondo Tuttosport, se l'Inter avesse una capacità importante di spesa, il nome a sinistra sarebbe sicuramente uno

Il focus di oggi di Tuttosport è sulla fascia sinistra dell'Inter: è infatti incerto il futuro di Ivan Perisic, in scadenza con il club a giugno 2022 e per il quale verrà sì fatto un tentativo per rinnovare, ma a cifre molto al ribasso. E se Marotta e Ausilio dovessero ricorrere al mercato per sostituirlo, non avrebbero dubbi su chi andare, se solo potessero spendere una cifra importante. "La situazione societaria impone scelte precise, quindi è difficile immaginare che l’Inter a fine stagione possa tentare l’assalto a un big del ruolo con costi superiori ai 30 milioni, altrimenti il sogno sarebbe senza dubbio Gosens dell’Atalanta", scrive Tuttosport.