Inter, per Calhanoglu c’è un precedente che fa ben sperare. Trasferta di Lisbona? C’è…

"C’è da dire che il centrocampista il 13 settembre contro il Viktoria Plzen aveva rimediato un'altra distrazione, ma al flessore della coscia sinistra. Ovviamente zona diversa, ma in quel caso Calhanoglu recuperò in due settimane. La speranza, dunque, è che il fisico del turco risponda in maniera simile e gli permetta di tornare a pieno regime per la gara di ritorno dei quarti di Champions contro il Benfica in programma il 19 aprile a San Siro", sottolinea Tuttosport.

"In casa nerazzurra c'è una flebile speranza che il turco possa magari andare in panchina per l'andata di Lisbona, l'11, ma è davvero difficile. Se il decorso dovesse invece allungarsi, allora è possibile che a quel punto il mirino venga spostato per fine mese, quando fra il 26 e il 30 a Milano arriveranno Juventus (semifinale di ritorno di Coppa Italia) e Lazio. Fino a quel momento, Inzaghi si affiderà all'ex intoccabile Brozovic, ma dovrà inevitabilmente dare spazio anche ad Asllani per non sfiancare il croato".