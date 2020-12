Inter, ecco il nuovo tormentone di mercato. “E’ entrato prepotentemente nei discorsi”

Prima il Verona, poi la pianificazione sul mercato. Piero Ausilio ha illustrato così ieri a Sky Sport le intenzioni dell’Inter, che, nonostante il momento difficile a livello economico, non starà a guardare e cercherà di cogliere le occasioni. E c’è un nome, spiega Tuttosport, che ora è forte nell’ambiente nerazzurro: “Nei discorsi con Marotta e Conte da qualche tempo è entrato pure prepotentemente il Papu Gomez, un’occasione inaspettata che ha incuriosito l’Inter.

«Se è un’opportunità? Abbiamo seguito la situazione, ma i dirigenti dell’Atalanta sono nostri amici. La stima e la considerazione c’è per Gomez come per tutti, ma evito di mettere la testa nei problemi degli altri. L’Atalanta ne ha tanti di giocatori bravi». Stante le premesse, anche per il derby in atto con il Milan, l’argomento diventerà un tormentone“, conclude Tuttosport.