Inter, la presenza di Skriniar ricorda a tutti una cosa. Colpe? 34% Inzaghi, ma società…

Come spesso è accaduto in questa stagione dell'Inter, dopo una grande prestazione in Champions, è arrivata una fragorosa caduta in campionato. È successo anche dopo la bella vittoria sul campo del Benfica, dove la squadra di Inzaghi quattro giorni dopo è crollata a San Siro contro il Monza. In una situazione del genere, nessuno è esente da colpe. "Ma ve lo ricordate Skriniar, quello che a ottobre aveva preso la fascia da capitano dell’Inter, in vista del rinnovo dopo la telenovela di agosto? Da quando ha firmato con il Psg ha perso la fascia, ha giocato poco e male e da due mesi è fuori per il mal di schiena. L’ex capitano dolorante forse presto tornerà utile, ma non è questo il punto", è l'incipit di un articolo del Corriere della Sera.