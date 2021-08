Pedullà – Inter, presto soldi per Dumfries. Nandez e Nainggolan? Giulini dice…

L'aggiornamento sul mercato in entrata dei nerazzurri che entrerà nel vivo dopo la cessione di Romelu Lukaku

Un aggiornamento arriva da Alfredo Pedullà, che - tra le altre cose - conferma il ritorno di fiamma per Dumfries anticipato da Fcinter1908: "Giulini dice: ma se tu Inter prendi i soldi per Lukaku perché io devo darti prestito poco oneroso con diritto per Nandez? Ma Nandez si è promesso all’Inter che vuole mantenere e che pensa di avere presto soldi per Dumfries. Sullo sfondo Nainggolan", ha scritto su Twitter.