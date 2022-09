Inter, ecco quando la prima partita nel nuovo stadio. Al posto del Meazza ci sarà…

Inter e Milan hanno rotto gli indugi. Prima del dibattito pubblico, è stata consegnata la relazione con la scelta definitiva sullo stadio Meazza: sarà abbattuto interamente, senza conservarne parti o studiare un modo per rifunzionalizzare delle zone.

Quanto ci vorrà per giocare nel nuovo stadio? "Inter e Milan contano di chiudere in tre anni e mezzo, con la prima partita nella stagione 2027-2028. Solo dopo la prima partita nella Cattedrale comincerà la demolizione completa del Meazza: servirà almeno un altro anno, con l’intero distretto sportivo-commerciale finito nel 2030. Il progetto anche dopo le recenti modifiche costerà 1,2 miliardi, colpa dell’aumento dei costi. La concessione sull’area di San Siro durerà 90 anni e i club attorno allo stadio costruiranno una doppia torre di 17 piani, un centro congressi, un centro commerciale, uno spazio per l’intrattenimento, il Museo dello Sport e un maxi distretto sportivo nel verde che sostituirà il Meazza", sottolinea la Gazzetta dello Sport.