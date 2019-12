Inter Primavera, Madonna: “Abbiamo sbagliato tutti, nessun alibi. I ragazzi devono imparare…”

L’Inter Primavera viene eliminata a sorpresa in Coppa Italia dal Frosinone e il primo obiettivo stagionale svanisce. Al termine della gara Armando Madonna ha parlato ai microfoni dei giornalisti. Presente anche l’inviato di FcInter1908: “Ci tenevo particolarmente e ogni volta esco. Abbiamo fatto una brutta partita, atteggiamento brutto e non da squadra. Abbiamo giocato a livello individuale anche dopo l’1-0, siamo arrivati mentalmente scarichi a questa partita, anche se l’avevamo preparata facendo capire le difficoltà che c’erano. È una questione mentale o fisica? Non so cosa è stato, siamo arrivati a corto di energia. Oggi bastava un atteggiamento diverso e non abbiamo alibi. Non possiamo attaccarci né alle 8 partite né a niente. Oggi abbiamo sbagliato tutti, abbiamo sbagliato l’approccio, squadra presuntuosa. Non dobbiamo cercare alibi e ripartire. Tenevo particolarmente a questo obiettivo, non l’ho presa alla leggera. Sono dispiaciuto soprattutto per tutto quello che c’è intorno a questa squadra, tanti ragazzi che lavorano e tanti a cui ci tengono. L’Atalanta? È una partita importante, dobbiamo reagire soprattutto mentalmente e imparare da queste sconfitte. I ragazzi dovranno imparare che se non ci mettono la voglia e la determinazione, puoi essere più bravi degli altri ma non porti a casa niente. Questo mondo sembra facile e dorato per tutti, ma quando arrivi a certi livelli bisogna metterci un po’ di cuore, di passione e determinazione. Oggi ci è mancata a tutti“.