Inter Primavera, Madonna: “Più squadra quando rientreranno tutti. Casadei impari da Vecino”

La Primavera dell’Inter ha conquistato i quarti di finale di Coppa Italia. La squadra di Madonna ha battuto 3-0 il Crotone, grazie alle reti di Casadei, Satriano e Akhalaia. Al termine della gara il tecnico nerazzurro ha parlato ai microfoni dei media presenti, tra cui Fcinter1908.ti con il proprio inviato:

FCIN1908 – Tante le novità nelle ultime partite per diverse cause: è soddisfatto delle risposte che le sta dando la squadra?

“Sotto l’aspetto dell’impegno assolutamente si. È logico che cambiando tanto non ci sono automatismi già predefiniti e si gioca molto sulla qualità individuale. Questo non ci permette di essere una squadra che imposta e impone il gioco sempre, si alternano minuti importanti a minuti in cui andiamo in difficoltà. Quando rientreranno tutti avremo modo di diventare più squadra”.

Casadei capocannoniere della squadra. In cosa deve migliorare per diventare una mezzala completa?

“Nelle scelte di gioco e soprattutto deve guardare da uno come Vecino che è venuto con noi una volta. Ha giocato semplice e non ha mai sbagliato le cose facili, Cesare deve fare lo stesso. Tra una scelta e l’altra cambia il mondo”