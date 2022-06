Inter Primavera Campione, Marotta: “Decimo scudetto è fiore all’occhiello. Nessuno…”

Dopo una stagione lunga e bellissima, fatta di sacrifici, rimonte emozionanti e tante esultanze, la Primavera nerazzurra ha conquistato il decimo Scudetto Under19 della storia interista. Dopo la vittoria nella finale contro la Roma e i festeggiamenti sul campo e negli spogliatoi del Mapei Stadium, la formazione di Chivu nella giornata di ieri, è stata invitata all’Inter HQ per un aperitivo insieme a tutto lo staff, al top management nerazzurro e a mister Simone Inzaghi. A dare il benvenuto alla formazione Campione d’Italia, le parole del CEO Sport Giuseppe Marotta .

"Vi riporto anche i complimenti e il ringraziamento del presidente Steven Zhang e della Proprietà. Come ben sapete il compito del Settore Giovanile non è solo quello di vincere ma di costruire degli uomini che siano il futuro del domani. La vittoria è qualcosa che si ottiene con sacrifici, con abnegazione, allenamento duro quindi portare questo trofeo qui è motivo d’orgoglio e lo è doppiamente perché rappresenta il decimo scudetto conquistato e questo è un fiore all’occhiello perché nessuna società in Italia ha ottenuto nell’ambito del campionato Primavera 10 vittorie".