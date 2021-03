Sampdoria-Inter Primavera, pagelle: sorpresa Zanotti, Bonfanti merita più spazio

Le pagelle di Fcinter1908 su Sampdoria-Inter Primavera: brutto ko, le scelte di Madonna questa volta non convincono

L'Inter di Armando Madonna, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio, cade anche in campionato, interrompendo una striscia positiva che durava da 9 partite: brutta prestazione da parte della Primavera nerazzurra, la Sampdoria vince 2-1 e sale al primo posto in classifica.