Inter, dall’incubo 4° posto alla piena corsa scudetto: pro e contro post Juve

L'Inter è tornata in piena corsa scudetto: i pro e i contro dopo la vittoria nel derby d'Italia per La Gazzetta dello Sport

I pro e i contro dell’Inter dopo la vittoria nel derby d’Italia. Si avvicina la vetta della classifica dopo il passo falso di ieri del Milan col Bologna e i nerazzurri hanno proprio il match contro gli emiliani da recuperare. Potenzialmente, la vetta è a un solo punto oggi. Cosa può cambiare dopo il successo con la Juve? Lo sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, per cui “può essere la nuova svolta della stagione nerazzurra. Dopo aver celebrato con troppa fretta uno scudetto già vinto, l’Inter era finita nell’incubo: 11 punti in 9 partite, dal primo posto rischiava addirittura di precipitare al quarto allo Stadium. Ai punti avrebbero meritato di più i bianconeri. Ma adesso lo scenario è cambiato: il morale, il calendario, il passo falso del Milan e la condizione di alcuni irriducibili riportano l’Inter in piena corsa per il titolo.