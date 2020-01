Inter, diversi i dubbi di formazione per stasera: Sensi non al top, c’è Vecino. La probabile

Primo snodo fondamentale della seconda parte di stagione dell’Inter: stasera al Meazza c’è ospite la Fiorentina per i quarti di finale di Coppa Italia. La certezza di Antonio Conte è la coppia davanti: riposerà Lukaku, mentre agiranno Lautaro Martinez (squalificato in campionato) e Alexis Sanchez. Ecco le ultime da Tuttosport: “Diversi i dubbi di formazioni per stasera dove l’unica certezza è rappresentata da Handanovic in porta. In difesa ci sarà Skriniar, che ha superato il problema accusato domenica, probabilmente Ranocchia (riposa De Vrij) e uno fra Bastoni, favorito, e Godin. Sulla fasce Candreva e Dimarco (o Young), mentre in mezzo al campo sarà rilanciato Vecino, reintegrato da Conte nel gruppo, anche perché Sensi non è al top, così come D’Ambrosio”.

Ecco la probabile:

Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Vecino, Borja Valero, Barella, Dimarco; Lautaro, Sanchez