Sky – Inter, probabile formazione per il derby: dal dubbio Bastoni a Darmian e l’attacco

Giornata di vigilia di derby in casa Inter . Domani alle 18 è in programma Milan-Inter per la 5ª di Serie A e da Appiano Gentile arrivano importanti indicazioni sulla formazione, in attesa della conferenza stampa di Inzaghi alle 15.

Come riportato da Sky Sport, in difesa dipende tutto dalle condizioni di Bastoni, che ieri non era in gruppo causa febbre: pre-allertato Dimarco come alternativa. Sarà importante capire come starà il difensore nella seduta di questo pomeriggio. Completano il reparto arretrato de Vrij e Skriniar, con Dumfries a destra e Darmian in vantaggio su Gosens a sinistra. A centrocampo il terzetto Barella-Brozovic-Calhanoglu, con Lautaro Martinez che torna titolare e Dzeko favorito su Correa per sostituire l'infortunato Lukaku.