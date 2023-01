Sky – Inter, la probabile formazione: i due dubbi ancora da sciogliere

Pronti Skriniar e Bastoni da braccetti in difesa, mentre al centro è favorito Acerbi su de Vrij. A centrocampo il terzetto composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dimarco sulla corsia sinistra e Darmian ancora in pole su Dumfries a destra. In attacco la coppia Lautaro Martinez-Dzeko, con Lukaku pronto a subentrare a gara in corso.