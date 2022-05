Inter, Dimarco e Dumfries in pole per l’Empoli. In attacco provata questa coppia

Le scelte di formazione di casa Inter per la sfida di questa sera contro l’Empoli: ecco l'undici provato da Inzaghi

Le scelte di formazione di casa Inter per la sfida di questa sera contro l’Empoli. Simone Inzaghi è pronto a schierare il miglior undici per tornare momentaneamente in testa alla classifica. Come si legge sul Corriere dello Sport, “Dimarco confermato in difesa al posto di Bastoni. E Correa preferito a Dzeko per affiancare in attacco Lautaro Martinez. Simone Inzaghi non ha intenzione di fare un turnover esasperato nel match contro l'Empoli. La finale di Coppa Italia di mercoledì chiaramente gli interessa perché punta al quinto trofeo della sua carriera da tecnico (3 Supercoppe e una Coppa Italia), il secondo del 2021-22, ma vuole restare in corsa per il tricolore. Ecco perché, oltre al rientro di Calhanoglu, a Udine assente per squalifica, è orientato a far giocare tutti i migliori.