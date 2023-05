Sky – Euroderby, due dubbi per Inzaghi verso Milan-Inter: la probabile formazione

Simone Inzaghi deve sciogliere gli ultimi due dubbi di casa Inter, uno a centrocampo e uno in attacco: la probabile formazione

Si avvicina la semifinale d’andata di Champions League tra Milan e Inter . Simone Inzaghi deve sciogliere gli ultimi due dubbi, uno a centrocampo e uno in attacco, gli altri nove titolari sono decisi. Per Sky, "il terzetto difensivo, orfano di Milan Skriniar, dovrebbe essere composto da Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni.

Sulle corsie dovrebbero agire Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Certo di una maglia Nicolò Barella. Il reparto dovrebbe essere completato da Marcelo Brozovic e Henrix Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, però, spera ancora in un posto. In attacco, infine, Simone Inzaghi dovrebbe scegliere Lautaro Martinez e Edin Dzeko. Lukaku potrà essere una carta valida a gara in corso”, si legge. Brozovic e Dzeko favoriti dunque su Calha e Big Rom al momento.