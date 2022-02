Inter, la probabile formazione per il Genoa: l’unico dubbio riguarda Lautaro

Scelte di formazione fatte in casa Inter per la trasferta sul campo del Genoa, con un solo dubbio che riguarda l'attacco

Scelte di formazione fatte in casa Inter per la trasferta sul campo del Genoa, con un solo dubbio che riguarda l'attacco per La Gazzetta dello Sport. Riecco Bastoni in difesa accanto a de Vrij e Skriniar, si rivede subito anche Brozovic dopo la squalifica in mediana con Barella e Calhanoglu. Sulle fasce avanti con Dumfries e Perisic, non ci sono dubbi. In attacco il vero ballottaggio di formazione, con Lautaro Martinez favorito su Sanchez per la rosea. Di Dzeko l'altra maglia, al momento è lui la certezza nerazzurra in attacco.