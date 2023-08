Inter, San Siro tutto esaurito col Monza. Out Acerbi, ecco la probabile formazione

Difesa e centrocampo — Nonostante l’arrembante Frattesi, che ha strabiliato a tratti in allenamento per intensità e applicazione, sarà conservata anche l’ossatura della vecchia mediana. Mkhitaryan sente già il fiato sul collo di Davide, ma è candidato a un posto da titolare come mezzala sinistra. Dall’altro lato Barella è pronto ad accendere il motore, mente a Calhanoglu toccherà il compito di dare le carte: il turco inizia la prima stagione nerazzurra da regista “esclusivo”, vista la partenza di Brozo verso l’Arabia. Dimarco a sinistra conserva il suo vantaggio, nonostante nei pieni tecnici ci sia una futura alternanza profonda con Carlos Augusto, arrivato da troppo poco tempo per insidiarlo ancora. A destra Dumfries pare in vantaggio con Cuadrado, chiamato probabilmente ad aggiungere benzina durante il match: il suo esordio da ex odiato nemico al Meazza incuriosisce, bisognerà cogliere a fondo i mugugni di San Siro e capire quale sarà la vera accoglienza riservata al colombiano.

In attacco — Davanti è stata Thu-La per tutto il precampionato e la coppia in fase ancora di assemblaggio verrà ripresentata contro il Monza: se da un lato Lautaro inaugura la nuova era con la fascia al braccio, Thuram debutta davanti ai nuovi tifosi con un fastidioso 0 alla voce gol nel precampionato. Nonostante avrà terminato solo tre allenamenti prima del match, è previsto un minimo minutaggio anche per Marko Arnautovic, nuovo centravanti interista”, si legge. E lo stadio ripartirà col tutto esaurito, proprio come era terminata la passata stagione.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.