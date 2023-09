Sky – Inter, de Vrij e Pavard in ballottaggio per la Champions: la probabile formazione

La probabile formazione di casa Inter per la sfida contro la Real Sociedad di domani. L’esordio in Champions League si avvicina, ecco le ultimissime da Sky Sport sulle possibili scelte di Simone Inzaghi.

“L'inter scenderà in campo con il classico 3-5-2. In porta, sarà confermato Sommer. Davanti a lui, il trio difensivo dovrebbe essere quello composto da Darmian, Acerbi e Bastoni, con de Vrij e Pavard in ballottaggio. Le fasce dovrebbero essere sempre territorio di Dumfries e Dimarco, con a centrocampo Barella, Calhanoglu e il protagonista del derby: Mkhitaryan. Anche se Frattesi, anche lui a segno contro il Milan, scalpita per una maglia da titolare. In attacco, dovrebbe essere confermata la coppia Lautaro-Thuram”, si legge.