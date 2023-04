Inter, questo il problema più evidente. Inzaghi, ombre sulla riconferma

Iniziano a diventare tante, troppe le sconfitte dell'Inter in campionato. Numeri da esonero per il tecnico nerazzurro sempre più in bilico

Iniziano a diventare tante, troppe le sconfitte dell'Inter in campionato. Contro la Fiorentina è arrivato il terzo ko di fila, il decimo in campionato. Adesso la zona Champions è seriamente a rischio e il calendario non è alleato della squadra di Inzaghi: "Perdere sta diventando una pessima abitudine. L’ultima volta, in doppia cifra nelle cadute, risale alla stagione 2016/17. Quel torneo, i nerazzurri, chiusero settimi, quindi senza Europa... Ed è chiaro che il precedente fa paura. Ora in gioco c’è la Champions: rimanere senza sarebbe un disastro. Per la società innanzitutto, che andrebbe incontro ad un ridimensionamento". sottolinea il Corriere dello Sport.